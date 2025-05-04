2025 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı olan ve 4 ayrı kategoride 21 sporcunun mücadele ettiği Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde düzenlenen organizasyon 5,87 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Oldukça çekişmeli geçen çıkışlar sonunda, Kategori 1’de Faruk Sayın birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinciliği Oğuz Alp Aral ve üçüncülüğü de Ahmet Aydınalp elde ettiler. Kategori 2’de Baran Demirkıran birinciliğin sahibi olurken, Demir Sancaklı ikinci ve Atış Motorspor’dan Kübra Denizci Keskin de üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular.

Kategori 3’te Atış Motorsport’tan Engin Apaydın İzmir’den sonra Kocaeli’de de birinciliğe ulaşan isim olurken, aynı takımdan Murat Soyçopur ikinci ve Tuncer Sancaklı ise üçüncü oldular. Kategori 4’te Atış Motorspor'dan Burak Başlık birincilik kürsüsüne çıkan sporcu oldu. GP Garage My Team pilotu Cem Yalın ikinciliği elde ederken Şevket Çınar da üçüncülüğü elde etti.

‘Günün en iyi çıkışı’ ödülünü 03:15,07 ile Burak Başlık kazanırken, yarışın takımlar birincisi Atış Motorspor oldu. Kadınlar klasmanında Kategori 2’de Kübra Denizci Keskin birinci Yasemin Erikli ikinci olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Mahalli klasmanda ise, Kategori 2’de Baran Demirkıran, Kategori 3’te Hasan Erdoğan birincilikleri paylaşan isimler oldular.

2025 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 31 Mayıs-01 Haziran tarihlerinde Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından Sakarıılıca'da düzenlenecek üçüncü ayak ile devam edecek.