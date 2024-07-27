Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Birçok ibadethaneye destek veren Büyükşehir, bu kapsamda Kartepe Kent Meydanı Camii’nin inşa çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MODERN MİMARİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de 30 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan cami inşaatı modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında mahfil katta kubbe içi nakış işlemlerine devam eden ekipler, caminin dış cephesinde ise prekast imalatları yapıyor. Bodrum katta ise sınıflar, lavabo ve şadırvanlar tamamlanmak üzere. Cami’nin çelik minareleri için kaplama imalatlarına da atölye ortamında başlandı.

YAĞMUR SULARI KULLANILACAK

Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirildi. Buradan gelen yağmur sularının bodrum katta bulunan iki adet depo da toplanması tasarlandı. Depolarda toplanan yağmur sularının tuvalet ve peyzaj alanında kullanılması planlanıyor.

3 KATLI YAPI

Kartepe Kent Meydanı Cami; bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Projenin toplam ibadet alanı 2 bin 265 metrekare olarak planlandı. Zemin katta bulunan ibadet alanı bin 375 metrekare, son cemaat alanı 325 metrekare, mahfil katı 565 metrekarelik alandan oluşuyor. Toplam 5 bin 250 metrekare olan projenin bin 814 metrekarelik bodrum katında çok amaçlı salon, kütüphane, 6 adet derslik, 2 adet öğretmen odası, kız ve erkek çocuk için şadırvan ve tuvaletler yer alıyor. 2 bin 467 metrekareden oluşan zemin katta ibadet alanı, son cemaat ve ayakkabılık bölümü, 967 metrekareden oluşan mahfil katında ise ibadet alanı bulunuyor.