Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri’ni ziyaret ederek, çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi öğrencilerin keyifli ve verimli bir yaz geçirmeleri için yaz kursları ile eğitime destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Keykubat Mahallesi’nde hizmet veren Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri’ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, “Melikgazi Belediyemiz her yaştan, her kesimden vatandaşlarımızın sosyalleşebilmesi, keyifli zaman geçirmesi, ilgi duyduğu alanda eğitim alarak meslek sahibi olabilmesi için gereken imkanı sağlıyor. Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirebilmesi için 11 alan ve 41 branştan oluşan yaz kurslarımız maşallah tıklım tıklım dolu" dedi.