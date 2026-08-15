Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 16 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kültür, sanat, gelenek ve bağımsızlık temalı etkinliklerin programını basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı.

BALIKESİR (İGFA) - 8. Edremit Kitap Fuarı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na, Sarıkız Hayrı'ndan Dünya Barış Günü etkinliklerine ve Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamalarına kadar çok sayıda etkinlik Edremitlilerle buluşacak.

Balıkesir Edremit Belediyesi, ağustos ve eylül aylarında ilçenin kültür, sanat ve sosyal yaşamına renk katacak yoğun etkinlik programını düzenlenen lansmanla kamuoyuna açıkladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 16 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar sürecek etkinliklerin ayrıntıları paylaşıldı.

Program kapsamında Görkemli Hatıralar, 8. Edremit Kitap Fuarı, Geleneksel Güre Sarıkız Hayrı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Dünya Barış Günü etkinlikleri, Geleneksel Sünnet Şöleni ve Edremit'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirilecek.

Başkan Ertaş, toplantının başında ilçede meydana gelen orman yangınları nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınların bir daha yaşanmamasını temenni etti ve tüm vatandaşları orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.

EDREMİT'TE DOLU DOLU ETKİNLİK TAKVİMİ

Edremit'in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, köklü tarihi, kültürü, sanatı ve gelenekleriyle de önemli bir kent olduğunu belirten Başkan Mehmet Ertaş, kültürel mirası yaşatmayı ve halkla buluşturmayı önemsediklerini söyledi.

Ertaş, 16 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle Edremit'te adeta bir kültür ve sanat rüzgârı eseceğini ifade ederek, tüm hemşehrileri ve ilçeyi ziyaret eden misafirleri programlara davet etti.

Başkan Ertaş, 'Edremit; sadece eşsiz doğasıyla değil, köklü tarihi, zengin kültürü, edebiyata ve sanata olan tutkusuyla da Türkiye'nin öncü kentlerinden biridir. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu kadim mirası yaşatmayı ve halkımızla buluşturmayı ana hedefimiz olarak belirledik. Şimdi ise ağustos ve eylül aylarında Edremit'te adeta bir kültür ve festival rüzgârı estirecek programımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz' dedi.

Basın mensuplarının etkinliklerin kamuoyuna duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Ertaş, lansmana katılan basın mensuplarına, meclis üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

8. EDREMİT KİTAP FUARI'NDA 300'E YAKIN KONUK

Etkinlik takviminin en önemli organizasyonlarından biri olan 8. Edremit Kitap Fuarı, 17-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarda 142 yayınevi ile yaklaşık 300 yazar, şair, sanatçı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi Edremitliler ve kitapseverlerle buluşacak.

SARIKIZ HAYRI GELENEĞİ YAŞATILACAK

Edremit'in köklü geleneklerinden biri olan Güre Sarıkız Hayrı'nın 36'ncısı, 23 Ağustos'ta Güre-Kavurmacılar Mevkii'nde gerçekleştirilecek. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen hayır, ilçenin önemli geleneklerinden biri olarak sürdürülecek.

ZAFER BAYRAMI AKÇAY'DA KUTLANACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ise 29 Ağustos'ta Akçay sahilinde gerçekleştirilecek. Fener alayının ardından sanatçı Fatma Turgut sahne alacak.

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Altınoluk'ta barış yürüyüşü ve konser düzenlenecek. Etkinlikte sanatçı Ali Altay ile Yunan sanatçıların sahne alması planlanıyor.

8 Eylül'de Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenirken, etkinlik takvimi 9 Eylül'de Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalarla sona erecek.

Başkan Mehmet Ertaş, tüm etkinliklerin Edremit'in kültürel yaşamına katkı sunmasını hedeflediklerini belirterek, 'Gelin, bu coşkuyu, bu gururu ve bu güzellikleri hep birlikte paylaşalım. Tüm Edremitli hemşehrilerimizi ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.