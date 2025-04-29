Türk otomotiv sanayisinde 58 yılı geride bırakan ve mobilitenin geleceğine öncülük eden Karsan, elektrikli ve otonom araçlar alanındaki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.BURSA (İGFA) - Sıfır emisyonlu ve yüzde 100 elektrikli Otonom e-ATAK, sahip olduğu Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle, tanımlanmış rotalarda insan faktörüne ihtiyaç duymadan, maksimum kontrolle güvenli bir sürüş sağlıyor. 230 kW maksimum güce ve 300 km’ye kadar menzile sahip olan Otonom e-ATAK, şehir içi ulaşımda verimlilik ve konforu bir araya getiriyor.

Otonom e-ATAK, gelişmiş sensörleri, LiDAR, radar, GMSL kamera, IMU ve GNSS sistemleri sayesinde çevresindeki tüm detayları algılayarak, trafik işaretlerine uyarak ve sürücü kontrolüne ihtiyaç duymadan güvenle seyrediyor. Kör noktalardaki motosiklet veya yayaları fark ederek maksimum güvenlik sunuyor. BMW i markalı Li-Ion bataryalarıyla donatılan Otonom e-ATAK, tek şarjla tüm günü tamamlayabilecek kapasiteye sahip. Yüzde 0 emisyon ile çevreci, yüzde 100 elektrikli motoruyla ise doğaya dost bir ulaşım deneyimi sunuyor.

HER KOŞULDA YOLA DEVAM EDEBİLİYOR

Gece, gündüz, sisli ya da yağmurlu havalarda fark etmeksizin, Otonome-ATAK çevresini en ince ayrıntısına kadar algılıyor. Uzaktan izleme ve raporlama teknolojisi sayesinde, araç durumu anlık olarak kontrol edilebilir ve tüm yolculuk süreci yüksek hassasiyetle takip edebiliyor.

Go Green Türkiye, 60’tan fazla markayı bir araya getirerek Türkiye’nin elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörüne öncülük edecek. Ziyaretçiler, fuarda Karsan Otonom e-ATAK’ın otonom sürüş teknolojisini deneyimleme fırsatı bulacak, yenilikçi ürün gamınınileri teknoloji özellikleri ile yeşil ulaşım çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.