Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı için başvurular başladı. Gençlerin iş dünyasına hazırlanmasını hedefleyen program, kapsamlı bir dijital kariyer gelişim süreciyle dikkat çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen Kılavuz Kariyer Programı'na 16-29 yaş arasında yer alan tüm gençler başvurabiliyor. Lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayanlar için hazırlanan program, gençlere mesleki hedeflerine ulaşmaları konusunda güçlü bir yol haritası sunuyor. Başvuru süreci tamamen ücretsiz olarak yürütülürken, son başvuru tarihi 30 Kasım 2025 olarak açıklandı. Detaylı bilgilere ise www.kilavuzkariyer.com üzerinden erişilebiliyor.

GENÇLERE ULUSLARARASI STAJ FIRSATI

Program kapsamında seçilecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj yapma şansına sahip olacak. Böylece gençler, gerçek iş ortamlarını deneyimleyerek kendilerini profesyonel hayata hazırlama fırsatı bulacak. Online stajı başarıyla tamamlayanlara, çalıştıkları şirket tarafından onaylanan sertifika verilecek ve bu sertifika gençlerin özgeçmişlerine önemli bir katkı sağlayacak.

400 ÖĞRENCİ PROGRAMA DÂHİL EDİLECEK

Kılavuz Kariyer Programı, üç ay sürecek yoğun bir eğitim ve gelişim sürecinden oluşuyor. Programa başvuran adaylar arasından seçilecek 400 öğrenci, sosyal, dijital ve mesleki yetkinliklerini geliştirecek eğitimlere katılacak. Gençler, bu süreçte 400 saatten fazla uygulamalı eğitim alarak farklı sektörlerde kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Liderlikten dijital okuryazarlığa kadar geniş bir alanda verilen eğitimler, gençlerin iş dünyasına daha güçlü ve donanımlı şekilde adım atmasını sağlayacak.

GENÇLERE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kılavuz Kariyer Programı, gençlerin kariyer planlamasında önemli bir rol üstleniyor. Program, yalnızca eğitim ve staj imkânı sunmakla kalmayıp, gençlerin mesleki yönelimlerini belirlemelerine ve iş dünyasıyla erken yaşta tanışmalarına da katkı sağlıyor.