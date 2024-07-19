KARINCA El Emeği Eğitim Birimi vatandaşları eğlenceli ve öğretici atölyelerle buluşturmaya devam ediyor. Silivrikapı Eğitim Birimi'nde düzenlenen "Kırk Yama" Atölyesi katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu atölye evdeki artık malzemeleri veya kullanım ömrünü tamamlamış tekstil ürünlerini değerlendirerek çocuklara ve çevrenizdekilere hediye edilebilecek özel tasarımlar yapma imkanı sunuyor. Sürdürülebilirliği destekleyen bu çalışma hem estetik hem de işlevsel ürünler ortaya çıkarıyor. Katılımcılar evde kullanmadıkları kumaşları getirerek bu kumaşları yeniden değerlendirme fırsatı buluyorlar. Atölye süresince katılımcılar farklı kumaşların bir araya getirilmesiyle oluşan estetik uyumu ve işlevselliği deneyimleme şansı elde ediyorlar.

Düzenlenen bu atölyede katılımcılar pamuklu kumaş parçalarını uygun kalıplar doğrultusunda kesip dikerek figürlü kitap ayraçları tasarlıyorlar. Bu süreçte katılımcılar dikiş teknikleri öğrenirken aynı zamanda yaratıcı fikirlerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyorlar. Atölye ortamı katılımcıların birbirleriyle etkileşime geçerek fikir alışverişinde bulunmalarına ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına da olanak tanıyor.

Atölye katılımcılar tarafından ilgi ve keyifle takip ediliyor. Katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ortaya çıkardıkları ürünlerle gurur duyuyorlar. Atölye sonunda herkes kendi tasarladığı figürlü kitap ayracını evine götürme mutluluğunu yaşıyor.

Bu etkinlik hem geri dönüşüm bilincini artırıyor hem de el becerilerini geliştirerek topluma fayda sağlıyor. Atölyeye katılanlar atık malzemeleri değerlendirme konusunda daha bilinçli hale gelirken aynı zamanda yaratıcı süreçlerin ne kadar keyifli olabileceğini de keşfetmiş oluyorlar. Bu tür etkinlikler toplumda sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmanın yanı sıra bireylerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor.

KARINCA El Emeği Eğitim Birimi'nin düzenlediği Kırk Yama Atölyesi hem eğlenceli hem de öğretici içeriğiyle katılımcılardan tam not aldı. Bu tür atölyeler toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadığı etkinlikler olarak öne çıkıyor.