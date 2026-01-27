Karesi ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, bir vatandaşın samanlığında maddi hasara neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Ekipleri, olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaştı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Karesi ilçesi Kurtdere Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, bir vatandaşa ait samanlığın çatısının uçmasına neden oldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, samanlığın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Olayın hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Ekipleri, mahalleye intikal ederek hasar tespiti yaptı ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşması, mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

'BU KADAR HIZLI GELMENİZE ŞAŞIRDIK'

Mahalle sakinleri, belediyenin olaydan kısa sürede haberdar olmasına ve geç saatlere rağmen yapılan ziyarete şaşırdıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, 'Ahmet Başkan'ın ve Büyükşehir Belediyesinin bu durumdan nasıl haberdar olduğuna şaşırdık. Bu saatte buralara kadar gelmeniz ve halimizi hatırımızı sormanız bizi yalnız hissettirmedi' ifadelerini kullandı.

Samanlığının çatısı uçan vatandaş, kış şartları nedeniyle mağduriyetinin giderilmesi ve çatının yeniden yapılması konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden destek beklediğini ifade etti. Mahalle sakinleri, gösterilen ilgiden dolayı başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ve selamlarını iletti.