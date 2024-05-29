Bin metrekarelik showroom'da binlerce ürünün yer aldığı Karbeyaz Ev'in 6. şubesi görkemli bir törenle Nilüfer'de Bursalıların hizmetine girdi.BURSA (İGFA) - Genç ve başarılı iki iş insanı Hüseyin Kalan ve Ömer Güneri ortaklığında İzmir Yolu üzeri Beşevler'de hizmete giren Karbeyaz Ev'in 6. şubesi, çok sayıda seçkin konuğu ağırladı.

Açılışa CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emel Duman, CHP Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Nergiz, CHP Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Hafize Usturalı ve CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün de katıldı.

Toplam bin metrekarelik alanda bir evin neredeyse tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği binlerce ürün seçeneğinin bir arada sunan, bir Bursa markası olan Karbeyaz Ev, büyümeye devam ediyor.

Esra Yalçın imzasını taşıyan renkli açılış organizasyonunda aileleriyle birlikte kusursuz bir ev sahipliği gerçekleştiren Hüseyin Kalan ile Ömer Güneri, Bursalıları en kaliteli ürünleri uygun fiyat seçenekleriyle bulabilecekleri Karbeyaz Ev'e beklediklerini ifade ettiler.