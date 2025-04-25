Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’in incisi Karasu’da, nehrin denizle buluştuğu Yeni Mahalle’de sahil düzenleme ve rekreasyon projesini hayata geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından Karasu’ya müjdesi verilen Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi’nin temeli 26 Nisan Cumartesi günü atılıyor. Nehirle denizin buluştuğu Yeni Mahalle’de hayata geçirilecek projenin saat 15.00’da gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Alemdar, ilçe turizmine güç katacak çalışmayı hızla tamamlayarak hizmete almayı hedeflediklerini kaydetti.

NEHRİN DENİZLE BULUŞTUĞU NOKTA

Büyükşehir Belediyesi, Karasu’nun turizm potansiyelini güçlendirmek adına nehrin, denize döküldüğü noktayı sahil düzenleme ve rekreasyon projesiyle cazibe merkezi haline taşıyacak.

TEMEL ATMA CUMARTESİ GÜNÜ 15.00’DA

6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, balık tutma alanları, aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi yer alan proje tamamlandığında ilçe turizmi için önemli bir adım daha olacak.

SAHİL DÜZENLEME VE REKREASYON

Karasu’da ilçe turizmine güç katacak sahil düzenleme ve rekreasyon projesinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Alemdar, “Mavi ile yeşilin buluştuğu, Karadeniz’in incisi Karasu’muzda, projemizi başlatıyoruz.İçerisinde yer alacak yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve balık tutma alanları, peyzajı ve aydınlatmalarıyla Karasu’nun turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Yeni Mahalle’de26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.