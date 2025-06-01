Kocaeli Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Ortaokulu, Samsun’daki Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Yıldız Kızlar’da Türkiye 2’ncisi, Yıldız Erkekler’de Türkiye 3’üncüsü oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Samsun’da düzenlediği Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Karamürsel’in masa tenisi takımları disiplinli çalışmaları ve takım ruhuyla göz doldurdu.

Yıldız Kızlar Kategorisi’nde Fatıma Afaş, Bensu Baylan, Hilal Çavdar ve İrem Fındıkçı’dan oluşan takım Türkiye 2’ncisi olurken, Yıldız Erkekler Kategorisi’nde Alperen Diştaş, Mehmet Ali Oruç ve Ali Elmilhem Türkiye 3’üncülüğünü kazandı. Öğrenciler, okullarını ve Kocaeli’yi gururla temsil etti.

Okul Müdürü Atilla Türkkal, öğrencilerin azim ve kararlılıkla büyük bir başarı elde ettiğini vurgularken, “Bu başarıda, öğrencilerimize rehberlik eden antrenörümüz Çetin Obut’un titiz çalışması ve iletişimde köprü olan tercümanımız Hacer Dilek Özcan’ın özverili katkıları büyük rol oynadı. Bu zafer, yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda birlik ve kararlılık örneğidir” dedi. Müdür Türkkal, okul olarak öğrencilerin akademik ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.