Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve keyifli vakit geçirmesi için Aktif Park’ta zemin bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece yeni park ve millet bahçeleri yapmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut parkların da bakımını düzenli şekilde sürdürüyor.

Çocukların keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve yetişkinlerin spor yaptığı bölümlerde yapılan kauçuk zemin yenilemeleri, her yaştan vatandaşın daha güvenli ve kaliteli zaman geçireceği bir sosyal alan haline geldi.

Parklarda vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirmesini önemseyen ekipler, Karamürsel Ereğli Sahili’nde yer alan Aktif Park’taki tamirat gerektiren alanlarda EPDM kauçuk zemin tadilatları gerçekleştirerek, hem görsel açıdan daha estetik hale geldi, hem de fiziksel açıdan güvenliği artırıldı.