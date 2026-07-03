Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sahte belge ve örgütlü suç soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 31 şüpheliye yönelik operasyonun devlet kurumlarının güvenliğini hedef alan yapılanmayı ortaya çıkardığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul merkezli sahte kimlik ve belge düzenleme soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletin itibarını hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Soruşturma kapsamında nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle bağlantılı şüphelilerin, aranan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, ehliyetsiz veya ehliyeti iptal edilen kişilere sürücü belgesi temin ettiği, yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izni hazırladığı ve sahte kimliklerle tapu işlemlerine teşebbüs ettiği tespit edildiği belirtildi.

31 şüpheli hakkında İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu suçların hukuk sisteminin itibarına yönelik ciddi bir saldırı niteliği taşıdığını vurgulayan Bakan Gürlek, resmî belgede sahtecilik ve kamu görevlilerinin suça karışmasına ilişkin davalarda daha sert ve caydırıcı adımların atılacağını ifade etti. Bakan Gürlek, devletin güvenliğini zedeleyen ve kamu görevinin kötüye kullanılmasına yol açan her türlü yapıya karşı adli süreçlerin titizlikle yürütüleceğini belirterek, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti.