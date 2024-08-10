Enez’e bağlı Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki gölün suyu, aşırı sıcak nedeniyle buharlaştı. Gölün Keşanlı paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından görüntülenmesi ile suyu tükenen gölün tuzla kaplı tabanı ortaya çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de suyu buharlaşan tuz gölü, Keşanlı paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi.

Bölgeye gelen tatilcilerin de ilgisini çekerek, tatilciler, burada fotoğraf çekildi.

Özkaya, yıllardır Saros Körfezi ve bölgedeki birçok alanda uçuş gerçekleştirdiğini söyledi ve bölgedeki aşırı sıcakların etkisini devam ettirdiğini, bundan hem insanların hem de doğanın etkilendiğini belirtti.

Yılmaz Özkaya Facebook sayfasından da konuyla ilgili olarak , “Baktım piyasada kaliteli tuz yok; gölü satın aldım. El yapımı organik tuz isteyenler benimle irtibata geçebilir… (Saros Körfezi - Enez / Karaincirli Gölü’nün yaz ve kış halleri…) şeklinde esprili bir paylaşım da yaptı.