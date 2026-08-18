Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından Sepetçiler Mahallesi'nde 8 bin 252,53 metrekare alan üzerine inşa edilen 'Adliye Lojmanları' projesinde çalışmalar sürüyor. 4 blokta 84 daireden oluşan proje, yargı mensupları ve adliye personeline modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından Sepetçiler Mahallesi'nde hayata geçirilen Adliye Lojmanları projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Yargı mensupları ile adliye personelinin kullanımına sunulmak üzere planlanan proje, modern ve nitelikli konut ihtiyacına cevap verecek.

4 BLOKTA 84 DAİRELİK MODERN YAŞAM ALANI

Toplam 8 bin 252,53 metrekare alan üzerinde inşa edilen proje, 4 blokta 84 daireden oluşuyor. Kent Konut A.Ş.'nin konut üretimindeki deneyimi ve güçlü teknik altyapısıyla hayata geçirilen proje; güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarını bir arada sunacak şekilde planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü konut yatırımlarının bir parçası olan Adliye Lojmanları projesi, güvenli yapı ve modern yaşam anlayışını bir araya getiriyor. Kent Konut A.Ş.'nin deneyimiyle sürdürülen proje tamamlandığında, yargı mensupları ve adliye personeline huzurlu, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.