Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin turizm yatırımları kapsamında kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra'ya kazandırdığı Mavi Bayraklı plajlar, yaz sezonunda ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra'nın Mavi Bayraklı plajları, yaz sezonunun en hareketli noktaları arasında yer alıyor. Kerpe, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı ve Seyrek; farklı kıyı özellikleri, doğal güzellikleri ve Karadeniz'in eşsiz mavisiyle tatilcilere birbirinden farklı alternatifler sunuyor.

Uzun kumsallarda deniz ve güneşin tadını çıkaran ziyaretçiler, Kandıra'nın farklı noktalarını kapsayan rotalarda tatillerine renk katıyor. Kerpe'de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı da kadınlara özel kullanım alanıyla yaz sezonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

KEFKEN'DE DOĞA VE TARİH AYNI ROTADA

Cebeci sahilinden görülebilen Kefken Adası, Karadeniz'in ortasındaki konumu ve tarihi dokusuyla Kandıra'nın simge noktaları arasında yer alıyor. Sahilden eşsiz bir manzara sunan ada, düzenlenen tekne turlarıyla denizden de keşfedilebiliyor. Kandıra'nın dikkat çeken doğal güzelliklerinden Pembe Kayalar ve Kartal Kayalıkları da kendine özgü yapıları ve Karadeniz manzaralarıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin keşif rotasında yer alıyor

ZAMBAK YOLU'NDA 90 KİLOMETRELİK KEŞİF

Kocaeli Doğa Turizm Parkurları kapsamında Kandıra sahil şeridi boyunca uzanan 90 kilometrelik Zambak Yolu, doğaseverleri Karadeniz'in eşsiz manzaraları eşliğinde keyifli bir yürüyüş deneyimine davet ediyor. Denize sıfır ilerleyen yürüyüş rotasında ziyaretçiler, Kandıra'nın birbirinden güzel koylarını keşfederken yeşille mavinin buluştuğu manzaraların tadını çıkarabiliyor. Yürüyüş ve keşif tutkunlarına doğayla iç içe unutulmaz anlar vadeden Zambak Yolu, Kandıra'nın deniz turizminin yanı sıra doğa turizmindeki zenginliğini de gözler önüne seriyor.

KANDIRA'DA SU SPORLARIYLA YAZIN TADI BAŞKA

Kandıra'da yaz hareketliliği yalnızca plajlarla sınırlı kalmıyor. Kano, kürek ve SUP board gibi su sporları, ziyaretçilere Karadeniz'in güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme fırsatı sunuyor. Özellikle Seyrek'te kürek çekerek kıyı boyunca ilerleyen ziyaretçiler, denizin üzerinde doğayla baş başa keyifli anlar yaşayabiliyor. Karadeniz'in güçlü dalgalarıyla öne çıkan Babalı ise sörf tutkunlarının rotasında yer alıyor. Sörfe elverişli dalgalarıyla macera ve adrenalin tutkunlarını ağırlayan Babalı'dan sakin kıyılarıyla öne çıkan Seyrek'e kadar Kandıra, su sporlarıyla yaz tatiline hareket ve heyecan katıyor.