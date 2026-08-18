İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk'ta başlattığı yol seferberliği kapsamında Zeytinköy ve Barutçu mahallelerine ulaşımı sağlayan 15,5 kilometrelik güzergâh ile TOKİ'ye ulaşımı sağlayan yolda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk'ta Zeytinköy ve Barutçu mahallelerine ulaşımı sağlayan 15,5 kilometrelik yenileme çalışması sürerken, TOKİ'ye ulaşımı sağlayan yol da yenileniyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş, Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Mesut Selvi ve belediye yetkilileriyle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

TOKİ YOLU HEM YENİ VATANDAŞLAR HEM ÜRETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ

Çalışmaları inceleyen ve TOKİ bölgesinde vatandaşların yerleşmeye başlamasıyla birlikte ulaşım ihtiyacının da arttığına dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, yolun yalnızca TOKİ sakinleri açısından değil, bölgede üretim yapan yurttaşlar açısından da önem taşıdığını belirtti.

Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş ise daha önce dar ve çukurlu olan yolun çalışmalarla birlikte daha kullanışlı hale geldiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yolun çevredeki çiftçiler tarafından da kullanıldığını ifade eden Görmüş, üreticilerin bahçelerine ulaşmak için güzergâhtan yararlandığını söyledi.

KUYUMCU MEVKİİ'NE KADAR ÇALIŞMA SÜRECEK

Başkan Sengel, TOKİ yolunda devam eden çalışmaların belirli bir noktaya kadar sürdürüleceğini, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köprü altına doğru ilerleyerek Kuyumcu Mevkii'ne ulaşan yolda da çalışma gerçekleştireceğini söyledi.

Güzergâhın bazı bölümlerinde özel mülkiyet ve hukuki durumlar nedeniyle çalışma alanının sınırlanabileceğini belirten Başkan Sengel, buna rağmen mümkün olan noktaya kadar yol çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

ZEYTİNKÖY'DE 13 KİLOMETRELİK YOL YENİLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeytinköy'de sürdürülen yol çalışmaları kapsamında ise toplam 13 kilometrelik güzergâh yenileniyor.

Selçuk-İzmir Yolu kesişiminden Zeytinköy Mahallesi'ne uzanan Selçuk Yolu Caddesi, mahalle içerisindeki Zeytinköy Atatürk Caddesi ve Akpınar Caddesi ile Zeytinköy'ü Seferihisar-Pamucak yoluna bağlayan Kazangöl Caddesi çalışma kapsamında yer alıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Efes Selçuk'tan Zeytinköy'e ve Seferihisar Kavşağı'na uzanan güzergâh yepyeni bir görünüme kavuşacak. Başkan Sengel, bölgede yol çalışmaları öncesinde başta İZSU olmak üzere Gediz Elektrik ve Telekom gibi altyapı kuruluşlarının çalışmalarının tamamlanacağını, ardından asfaltlama sürecinin ilerleyeceğini belirtti.

'40 YILDIR YAPILMAYAN YOL YAPILIYOR'

Zeytinköy'de devam eden çalışmaları değerlendiren Mahalle Muhtarı Mesut Selvi yolun yaklaşık 40 yıldır yapılmasını beklediklerini belirterek, 'Köyümüze çok faydalı ve kırk senedir yapılmayan yol için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' dedi.

Başkan Sengel ise yol çalışmalarında emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, emekçilere, muhtarlara, meclis üyelerine ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür etti.

'7/24 ÇALIŞMA VAR'

Yol çalışmalarının yaz sıcaklarına rağmen aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, altyapı çalışmalarının gündüz, asfaltlama çalışmalarının ise gece gerçekleştirildiğini belirterek, 'Gerçekten burada 7/24 bir çalışma var. Muhtarıma çok vatandaşın derdini ilettiği için, meclis üyeme yıllardan beri bu yolu yapmamız gerekiyor, bakmamız gerekiyor diyen bir belediye meclis üyemiz olduğu için, yine Başkan Yardımcımız Erhan Güzel'e büyükşehir ile kurmuş olduğu güzel kontak için çok teşekkür ediyorum. Ama her hâlükârda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a yıllarca yapılamayanı yaptığı için çok teşekkür ediyorum' dedi.

Efes Selçuk'ta sürdürülen çalışmalar kapsamında TOKİ, Zeytinköy ve Barutçu güzergâhlarında toplam 15,5 kilometrelik yolun yenilenmesiyle ilçenin mahalleler arası ulaşımının daha rahat hale getirilmesi amaçlanıyor.