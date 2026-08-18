Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yolun kalitesine ve dayanıklılığına dikkat çekmek isteyen Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, taze dökülen asfaltın üzerinde yumurta pişirdi.

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan bu anlar, belde halkının da ilgisini çekti. Başkan Tüfekçi, yapılan bu yaratıcı uygulamayla hem asfaltın sıcaklığını gözler önüne serdi hem de çalışmalara neşeli bir dokunuş kattı.

GÜNEŞİN VE ASFALTIN SICAKLIĞIYLA YUMURTA PİŞİRİLDİ

Testin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, 'Asfaltımızın kalitesini yumurta pişirerek testini de yapmış olduk! Her şey senin güzelliğin, konforun ve geleceğin için Subaşım: Canla başla çalışmaya devam.' ifadelerine yer verdi.

Subaşı'nın modern, güvenli ve konforlu bir geleceğe kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Tüfekçi, belde genelindeki altyapı ve üstyapı projelerinin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Yapılan bu renkli etkinlik, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.