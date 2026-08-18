Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı 'Üreticilere Mazot Desteği Projesi' kapsamında ilk dağıtımı Beyağaç ilçesinde gerçekleştirdi. Denizli genelinde 10 bin 66 üreticiye ulaşacak olan destek projesiyle toplam 704 bin 880 litre mazot hibesi sağlanacak.

DENİZLİ (İGFA) - Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve aile işletmelerini desteklemek adına kararlı adımlar atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt maliyetlerine karşı can suyu olacak projesini başlattı.

Beyağaç ilçesinde düzenlenen törenle startı verilen proje kapsamında, ilçedeki 563 üreticiye 38 bin 950 litre mazot desteği takdim edildi.



'ÜRETİCİMİZ ÜRETSİN, BİZ YANINDAYIZ'



Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticinin alın terine sahip çıkmanın yerel yönetimlerin en temel görevi olduğunu kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, tarımsal üretimin ve küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesine verdikleri önemi vurguladı.

Artan girdi maliyetleri karşısında her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Ülkemiz şartlarında tarımsal üretimde sürdürülebilirlik hayati bir öneme sahip. Küçük ölçekli aile işletmelerimizin, artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesi için başlattığımız bu projeyle üreticimizin yanında yer alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tohumla toprağı kim buluşturuyorsa yanı başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Denizli'nin bereketli topraklarını işleyen üreticimizin gücüyle büyümeye devam edeceğiz' dedi.



'BİRLİKTE BÜYÜYEN BİR DAYANIŞMA YOLCULUĞU İÇERİSİNDEYİZ'



Desteklerin artarak süreceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, toplumsal dayanışmanın ve iletişimin önemine dikkat çekerek, 'Bugün sadece kırsalda değil, eğitimden sağlığa, sosyal desteklerden spora ve sanata kadar her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Bu projelerin en uzak mahallemizdeki insanımıza ulaşabilmesi için sizlerden destek istiyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemizin projelerini yakınlarınıza anlatın ki daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşalım' diye konuştu.



BAŞKAN PÜTÜN'DEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, törende yaptığı konuşmada yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğine ve tarımsal desteklerdeki şeffaflık anlayışına dikkat çekti. Şartları taşıyan tüm üreticilere şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde desteklerin ulaştırıldığını vurgulayan Başkan Pütün, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Başkan Pütün, 'Biz dosya götürenden değil, şimdi akıl alınandan bir konum olmaya başladık. Kim ürettiyse, kim ÇKS'sini verdiyse mazotunu, gübresini, hayvan desteğini alıyor. Şartları taşıyan, hak eden hakkını alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu destek, Beyağaçlı üreticilerimizin üretim motivasyonunu artıracaktır. Emeği toprağa düşen tüm hemşehrilerimiz adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.