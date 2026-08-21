Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgenin arazi yapısına uygun olan ve Büyükşehir Belediyesinin Tarım Makineleri Parkı'na eklenmesi planlanan paletli piçerdöver ile yapılan buğday hasadına katıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da ilk kez bir biçerdöverli hasat yapıldığını belirten Başkan Güler, 'Biz üreticilerimizi tırpandan oraktan kurtardık. Bu çalışmalarla halkımız, ekonomisine katkı sağlayacak göç azalacak ve doğduğu yerde doyacak' dedi.

TARIM MAKİNELERİ PARKI ÜRETİCİLERİN EN ÖNEMLİ YARDIMCISI OLDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte Ordu'da tarım ve hayvancılık alanında adeta yeni bir reform yaşandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde toprak işleme makineleri, hasat ve harman makineleri ve ilaçlama makineleri olmak üzere toplam 28 adet makinenin bulunduğu Tarım Makineleri Parkı Kuruldu.

Çiftçiler, bu makineler sayesinde yüksek maliyetli ekipmanlara yatırım yapmadan üretim yapma imkânı buldu. Bu uygulama, özellikle aile tipi işletmelere büyük kolaylık sağladı.

MESUDİYE'DE BİÇERDÖVERLİ HASAT

Tarım Makineleri Parkı'nı daha da genişletmek amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bölgenin arazi yapısına uygun paletli biçerdöver makinesinin Mesudiye ilçesinde denemelerine başladı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'dan memleketi Mesudiye'ye dönen ve tarımsal faaliyetlere başlayan 36 yaşındaki Emrah Muammer Özer'in buğday tarlasında paletli biçerdöver ile düzenlenen hasada katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, deneme çalışmalarını yakından takip etti.

BAŞKAN GÜLER: 'BİZ ÜRETİCİLERİMİZİ TIRPANDAN ORAKTAN KURTARDIK'

'Büyükşehir Belediyesi olarak biz olmaz denileni yaptık' diyen ve tarım makineleri ile Ordu'da tarımsal üretime önemli katkılar verdiklerini aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:

'Biz konuşmuyoruz, gösteriyoruz. Mühendislikte bir kural vardır, 'mühendisler iknaya çalışmaz ispat eder' diye. Bizde Ordu'da hiç olmayan ilk defa burada bir biçerdöveri aldık getirdik ve şimdi de uygulamalı olarak gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz olmaz denileni yaptık. Tarım makinelerini aldık, tarımsal çalışmaları mekanize olarak yapıyoruz. Biz üreticilerimizi tırpandan oraktan kurtardık. Bu çalışmalar zamanla halkımızın ekonomisine katkı sağlayacak göç azalacak ve doğduğu yerde doyacak. Kendi kendine yeten bir Ordu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Tarım Makineleri Parkı'ndan yararlan Emrah Muammer Özer'de Büyükşehrin destekleri ile ekim alanlarını her geçen gün büyüttüğünü söyledi. 3 yıl önce İstanbul'dan dönüş yapan ve Mesudiye'de tarıma yöneldiğini aktaran Özer, Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile 2028 yılında hedefinin bin dönüm alanı ekmek olduğu ifade ederek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AY: 'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÇİFTÇİLERİMİZE SUNMUŞ OLDUĞU MAKİNE EKİPMAN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ'

Mesudiye ilçesindeki programa katılan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay'da açıklamasında Büyükşehir Belediyesinin tarımsal faaliyetlerini çok kıymetli bulduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde tarımsal üretime katkı vermeye devam edeceklerini kaydeden Ay, 'Tarla ziraatı makine ve ekipmansız olmaz. Büyükşehir Belediyemizin çiftçilerimize sunmuş olduğu makine ekipman desteği çok kıymetli. Bunların yanı sıra ürünlerin çeşitlendirilmesi adına yine Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yeni ürün denemeleri ve tohum destekleri de çok kıymetli. İlimizde insanların üretime katkıda bulunması ve doğduğu yerde doyması adına yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Bundan sonrada Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde Ordu tarımına hizmet etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.