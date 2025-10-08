Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen bölgesel fotoğraf buluşması, Karadeniz'in dört bir yanından yaklaşık 100 fotoğrafçıyı bir araya getirdi. Hafta sonu boyunca süren etkinlikte, bölgenin kültürel mirası ve doğal güzellikleri objektiflere yansıdı.

TRABZON (İGFA) - Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren TFSF üyesi altı derneğin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe; Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD), Ordu Fotoğraf Sanatı Derneği (OFSAD), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD), Trabzon Fotoğrafevi Derneği, Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği (FOTOFORUM) ve Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği (DFG) üyeleri katıldı.

Organizasyon, Trabzon Fotoğrafevi Derneği üyesi ve TFSF Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Gezi Sorumlusu Ahmet Bülent Tan'ın özverili çalışmalarıyla hayata geçirildi. Etkinliğe, herhangi bir dernek üyesi olmayan bağımsız fotoğrafçılar da yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcıların bir kısmı Yalıköy Millet Bahçesi'nde kamp kurarken, bir kısmı da Çarşıbaşı ve Vakfıkebir öğretmenevlerinde konakladı. Etkinliğe destek veren Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, kamp alanını ziyaret ederek fotoğrafçılara başarılar diledi. Uzan, 'Bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler gençlere ilham kaynağı oluyor. Bu birlikteliğin devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL MİRAS, DOĞAL GÜZELLİKLER VE SANATIN GÜCÜ

Etkinlikte fotoğrafçılar üç gruba ayrılarak bölgenin çeşitli noktalarında çekim yaptı.

Kadrajlara; Çarşıbaşı Keşan Atölyesi, Yoroz Limanı ve Yoroz Feneri, Serpil Köyü'ndeki tarihi ekmek fırını ve Mersinli Köyü'nde kayık yapımı gibi geleneksel yaşamın izlerini taşıyan mekânlar yansıdı. Günün sonunda kamp alanına dönen katılımcılar, gece düzenlenen 'tel çevirme etkinliği' ile keyifli bir atmosferde deneyimlerini paylaştı.

Yoroz Limanı'nda gün doğumunu fotoğraflayan sanatçılar, ortak kahvaltının ardından etkinliği sonlandırdı.