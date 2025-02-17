Edirne’de Karadağ Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı. Konsolosluk, iki ülke arasındaki diplomatik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karadağ Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle resmen açıldı.

Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri ve Diaspora Genel Müdürü Ivana Dukanovic ve Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim katıldı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, Edirne'nin Balkanlarla gönül köprüsüyle birbirine bağlı olduğunu söyledi. Vali Sezer, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlenerek devam etmesini diledi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri ve Diaspora Genel Müdürü Ivana Dukanovic, konsolosluğun kültürel, ekonomik iş birliği ve kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtirken, Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim ise Türkiye ve Karadağ’ın tarih boyunca güçlü bağlara sahip olduğunu söyledi.

Resmi tören, yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.