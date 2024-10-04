Nestlé gönüllüleri tarafından her yıl gerçekleştirilen geleneksel çevre temizleme etkinliği, geçtiğimiz hafta Yeniköy sahillerinde bir kez daha yapıldı. Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de destek verdi ve sahilden toplanan atıklar geri dönüşüme gönderildi.

BURSA (İGFA) - Nestlé gönüllüleri tarafından her yıl gerçekleştirilen geleneksel çevre temizleme etkinliği, geçtiğimiz hafta Yeniköy sahillerinde bir kez daha yapıldı. Gönüllülerin katılımıyla her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl da sahil boyunca biriken atıklar tek tek toplandı. Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte sahilden yaklaşık 50 poşet atık temizleyen gönüllüler, toplanan atıkları geri dönüşüme gönderdi.

“DOĞAYI KORUMAK VE TEMİZ TUTMAK HERKESİN SORUMLULUĞUDUR”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada herkesi çevre kirliliği konusunda daha hassas olmaya davet etti. Karabatı yaptığı açıklamada, "Doğayı korumak ve temiz tutmak herkesin sorumluluğudur. Gönüllülerimizin desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışma, çevre bilincinin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Burada gönüllü hareketi ile yapılan temizlik ile sahillerimizden 50 adet büyük boy çöp poşetini dolduracak atık çıkmış. Geçtiğimiz ay da Kurşunlu koylarında benzer bir gönüllü hareketi olmuş ve bir ailenin plajda başlattığı temizlik hareketinde bizler de yine belediye olarak yer almıştık. Elbette belediye olarak bu alanlarda temizlik yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak çöpleri çevremize hiç atmamak en doğrusu ve güzeli. Bu noktada biz duyarlılığın artmasını da önemsiyor ve destekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha plajlarımızı, denizlerimizi ve kısacası çevremizi lütfen temiz tutalım." şeklinde konuştu.