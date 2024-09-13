Karacabey Belediyesi, hem esnafın hem de vatandaşın huzuru için işgaliye ile mücadeleye ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Zabıta ekipleri, cadde boyunca kaldırımı işgal eden tüm iş yerlerinin ruhsat denetimlerini yaparak işgaliyede bulunan esnafı uyardı. Denetime Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Başkan Yardımcısı Celal Gürer de katılırken yapılan çalışmaya vatandaş da büyük destek verdi.

BURSA (İGFA) Karacabey Belediyesi, hem esnafın hem de vatandaşın huzuru için işgaliye ile mücadeleye ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Karacabey Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Cadde boyunca kaldırımı işgal eden tüm iş yerlerinin ruhsat denetimlerini yaparak işgaliyede bulunan esnafı uyaran zabıta ekipleri, uyarıları dikkate almayarak işgaliyeyi devam ettiren esnafa cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Sahada yürütülen çalışmaya katılan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Başkan Yardımcısı Celal Gürer daha temiz, daha düzenli bir görüntünün yaratılması konusunda esnafla birebir konuştu. Başkan Karabatı, yaya ve araç geçişine engel olan tüm iş yerlerini uyarmaya ve kente bir düzen getirmeye kararlı olduklarının altını çizerken kent estetiğini bozan işgaliye ile mücadeleye ilçenin dört bir yanında devam edeceklerini söyledi.

“HEM ESNAFIMIZIN HEM DE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Başkan Karabatı denetim sonrası yaptığı açıklamada, “Kamuya ait, vatandaşın kullanımına sunulan kaldırımları işgaliyeden temizleme konusunda kararlıyız. Biz, hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Öte yandan yapılan bu uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanırken, kararlılıklarından dolayı esnaf ve vatandaş Başkan Fatih Karabatı’ya teşekkürlerini iletti.