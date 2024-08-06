Karacabey Belediyesi ‘nin geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği Kent Lokantası, vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi tarafından hem yemek hem de sosyal işletme olarak halka sunulan Kent Lokantası, açılışından bu yana büyük bir memnuniyet ve ilgi odağı oldu.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği Kent Lokantası, Karacabey halkı tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören lokantada, gerçekleşen yoğun talebi karşılayabilmek için yemek artırımı yapılmaya başlandı. Tüm vatandaşların kullanımına açık olan lokanta, kaliteli ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

“HALKIMIZIN BU LOKANTAYA GÖSTERDİĞİ İLGİ, DOĞRU BİR ADIM ATTIĞIMIZIN EN GÜZEL GÖSTERGESİDİR”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı yaptığı açıklamada, ”Yoğun ilgi bizlere gelecekteki projelerimiz için motivasyon kaynağı olmaktadır. Halkımızın bu lokantaya gösterdiği ilgi, doğru bir adım attığımızın en güzel göstergesidir. Bu lokanta, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına attığımız birçok adımdan sadece biridir. Halkımızın her zaman yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Belediye olarak sadece Kent Lokantasıyla sınırlı kalmayıp birçok alanda sizlerin görüş ve önerilerinizi dikkate alarak Karacabey’i birlikte daha yaşanılabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Karacabey Kent Lokantası, hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet vermekte.

