Karabağlar 'da dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri daha hayata geçti. Karabağlar Belediyesi, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası işbirliğiyle ve ilçedeki odaya bağlı 11 fırıncının katkısıyla 'Askıda Ekmek Projesi'ni ilk kez hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nden sosyal yardım alan vatandaşlara, hanedeki kişi sayısı kadar her gün ücretsiz ekmek temin edilecek. Böylece Karabağlar 'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek eli uzatılırken, dayanışma kültürü bir kez daha hayat bulmuş oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, projenin startını ilçedeki fırınları ziyaret ederek verdi. Kınay ve Sırtı, fırınların camlarına 'Karabağlar Dayanışması' yazılı afişleri astı.

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, projeye destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 'Karabağlar bölgemizde dar gelirli vatandaşlarımıza belediyemizle birlikte ücretsiz ekmek temin ediyoruz. Biz dayanışmanın en güzel halini gösteriyoruz. Bu anlamlı projeye bizi dahil ettiği için Helil Başkanıma çok teşekkür ediyorum' dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise, dayanışmanın Karabağlar kültürünün temel bir değeri olduğunu vurgulayarak 'Bugün sizlerle çok güzel bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Esnafımızla, komşularımızla dayanışmayı büyütüyoruz. Fırıncılar Odamızla birlikte 'Askıda Ekmek Var' projemizi başlattık. Belediyemizden sosyal yardım alan yaklaşık 500 kişiye, odamıza kayıtlı 11 fırında her gün askıda ekmekle nefes oluyoruz. Dayanışmayı güçlendiriyor, birlikte büyüyoruz. Karabağlar'da dayanışma var. Fırıncılar Odası ile başlattığımız bu projeye herkesin el vermesini bekliyoruz. Birlikte büyüyelim, paylaştıkça güçlenelim' diye konuştu.