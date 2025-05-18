19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karabağlar’da düzenlenen “Bağımsızlık Yürüyüşü”, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş ve ilçe yöneticileri, yürüyüş öncesinde Poligon’dan Fahrettin Altay’a kadar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.

Ziyaretler sırasında, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek büyük miting için de davet yapıldı.

Bayrak dağıtımının ardından Fahrettin Altay Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ve meşalelerle, Başkan Kınay, Milletvekili Özlale, İlçe Başkanı Gürboğa, CHP il ve ilçe yöneticileri, geçmiş dönem milletvekilleri, meclis üyeleri, muhtarlarında katılımıyla Üçyol’daki 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’na yürüdü. Yürüyüşe AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verirken, vatandaşlar balkonlardan alkışlarla katılımcılara moral verdi.

Yürüyüş sonrasında 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşen buluşma, DJ performansıyla renklendi. Karabağlar sokakları müzikler eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.