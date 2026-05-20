İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Bağımsızlık Koşusu', büyük bir coşkuya sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla rekor bir sayıya ulaşılan 4.5 kilometrelik parkurda; gençler, çocuklar, kadınlar ve her yaştan vatandaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığını koşarak gösterdi.

Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'ndan başlayıp 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda sona eren organizasyonda Karabağlar, Cumhuriyet'in aydınlık yarınları için tek yürek oldu.

Koşunun startını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından verilirken. ayrıca koşuya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

SPOR OKULLARINDAN RENKLİ GÖSTERİ

Koşunun ardından Karabağlar Belediyesi spor okulları öğrencilerinin 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirmiş olduğu gösterilerde büyük beğeni topladı. Başkan Helil Kınay da tüm spor noktalarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin performanslarını yakından izledi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Ödül töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 19 Mayıs ruhunun bağımsızlık, özgürlük ve umut mücadelesi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Samsun'da başlattığı mücadelenin bugün hâlâ yol göstermeye devam ettiğini belirten Kınay, Cumhuriyet'in gençlere emanet edildiğini hatırlatarak gençlerin çağdaşlık, laiklik ve aydınlık yarınların en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Koşusu'nun her yıl daha da büyüdüğünü söyleyen Kınay, geçen yıl 700 kişinin katıldığı organizasyona bu yıl 1200 kişinin katıldığını belirterek, 'Bu artış, 19 Mayıs ruhunun, dayanışmanın ve umut duygusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor' dedi.

Koşuya her yaştan vatandaşın katılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Kınay, 'Bugün burada çocuklarımız vardı, gençlerimiz vardı ama yüreği genç kalan büyüklerimiz de vardı. Hep birlikte aynı heyecanı paylaştık. Madalyaları takarken inanıyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizleri izliyor ve bu ülkeyi emanet ettiği gençleri gururla görüyordur' diye konuştu.

10. BAĞIMSIZLIK KOŞUSU'NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bağımsızlık Koşusu sonunda dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra birincilere yarım altın, ikinci ve üçüncü olanlarda çeyrek altın ve Atatürk biblosu ile ödüllendirildi. Dereceye giren tüm sporculara madalyaları ve ödülleri Başkan Kınay tarafından verildi.

Kadınlar Yıldız Kategorisi

1-Ece Özkan

2-Rabia Karasu

3-Deniz Naz Türker

Kadınlar Genç Kategorisi

1-Irmak Şereflioğlu

2-Merve Akman

3-Ravza Aktan

Kadınlar Master Kategorisi

1-Tülin Okyay

2-Özlem Özgün

3-Gülten Zobuç Çelik

Kadınlar Büyük Kategorisi

1-Asibe Demir

2-Selin Çadır

3-Gülten Konca Güller

Erkekler Yıldız Kategorisi

1-Kaan Sarı

2-Melih Keskin

3-Ata Benlikaya

Erkekler Genç Kategorisi

1-Muhammed Ağğun

2-Mert Derin

3-Mertcan Koşar

Erkekler Master Kategorisi

1-Sinan Koşay

2-Habib Temurboğa

3-Ayhan Çalışkan

Erkekler Büyük Kategorisi

1-Hakan Çoban

2-Selim Seven

3-Kerem Can Çelik