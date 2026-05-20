Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen 'Gençlik Şöleni', ödül töreni ve konser programıyla muhteşem bir final yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Gün boyu süren etkinliklerde gençler hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti. Şölende dereceye giren gençleri tebrik eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerdir. Tüm projelerimizin merkezinde gençler yer alıyor.' dedi.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen şölen, Yakut Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Fuar Parkı'nda gerçekleştirildi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde gençler; sportif aktiviteler, yarışmalar ve çeşitli oyunlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Özellikle güç parkuru ve cornhole yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Gençler kıyasıya mücadele ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kocasinan Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle değil, insan odaklı projelerle de fark oluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, 'Kocasinan Belediyesi olarak rutin işleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve en iyisini yapıyoruz. Ama biz sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Bunun örneklerini yapmış olduğumuz sahada hizmetlerimizle ispatlıyoruz.

İnsana yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz ve pozitif ayrıcalık yaptığımız gençler, kadınlar ve çocuklarımızdır. Elimizden geldiğince bu evlatlarımızı, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençlerimizin hayatlarına dokunarak, evlatlarımızı geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlıyoruz. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel bir Türkiye ve Kayseri bırakabilmek için çaba gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Çolakbayrakdar tarafından verildi. Erkeklerde Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Feyziye Memduh Güpgüpoğlu MESEM ile Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi paylaştı. Kızlarda ise Ahmet Eren Anadolu Lisesi birinci, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi ikinci olurken, Feyziye Memduh Güpgüpoğlu MESEM ile Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü paylaştı.

Şölenin finalinde sahne alan Koray Haklı ise sevilen şarkılarıyla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Anadolu rock ve Türkçe rock eserleriyle alanı dolduran vatandaşlara müzik ziyafeti sunan Koray Haklı'nın konserine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Coşku dolu anların yaşandığı gece, Kayserililere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.