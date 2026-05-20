Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerden Başakpınar'da gerçekleştirdiği ziyaret programında vatandaşlarla bir araya gelerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde başlayan programda eğitimden üretime, sanayiden mahalle buluşmalarına kadar birçok noktada temaslarda bulunan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Eksikleri yerinde tespit ediyor, çözümü sahada üretiyoruz. Her şey daha güzel bir Talas için.' mesajı verdi.

ÖĞRENCİLERLE SAMİMİ BULUŞMA

Program kapsamında ilk olarak Başakpınar Şehit Cengiz Timurcuoğlu Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Yalçın, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Yalçın, gençlerin enerjisinin ve heyecanının kendilerine güç verdiğini belirtti.

Eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Yalçın, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

OSMANLI EVİ'NDE GÖNÜL SOHBETİ

Başkan Yalçın'ın bir diğer durağı ise Başakpınar Osmanlı Evi oldu. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla hasbihal ederek talep ve önerileri dinledi.

Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Yalçın, Talas'ın her mahallesine aynı hassasiyetle hizmet götürdüklerini belirterek, vatandaşların ilgisi ve misafirperverliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret eden Başkan Yalçın, kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadın emeğinin üretime dönüşmesinin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, üretilen kaliteli ayakkabıların hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti.

Kadın girişimcileri tebrik eden Başkan Yalçın, üretime katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

SANAYİ SİTESİNDE YOL ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Başakpınar Sanayi Sitesi'nde devam eden yol çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Yalçın, teknik ekiplerden süreç hakkında detaylı bilgi aldı. Bölgede yürütülen çalışmalarla ulaşım standardının daha da yükseltileceğini belirten Başkan Yalçın, sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Başkan Yalçın, 'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, üretim ve ticaret hayatını daha güçlü hale getirmek için sahadayız. Talas'ın her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.