KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bisiklet turunun startını verdi. Gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti unvanına yakışır şekilde spor yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, bisiklet kültürünün şehirde her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Stadyum Güney Otoparkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençler ve vatandaşlarla sohbet ederek etkinlik öncesinde katılımcılara hitap etti.

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması adına belediye olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Büyükkılıç konuşmasında, '2029 Dünya Spor Başkenti olan Kayserimize yakışan bir anlayış içerisinde, bisiklet kültürü olan bu güzel şehrimizde, bisikleti teşvik eden, sağlıklı bir şekilde gençlerimizin yetişmesini sağlamak adına bu tür etkinlikleri yapan Spor A.Ş.'mizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum' dedi.

Katılımcılara 7 kilometrelik parkuru sağlıkla tamamlamaları temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bisiklet kullanımına uygun bir şehir olduğunun altını çizerek, 'Kayserimiz bisiklet kültürüne yatkın ve uygun bir şehir. Son süreçte açmış olduğumuz yollarda mutlaka bisiklet yolu yapıyor, konforunuzu sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

19 Mayıs etkinliklerinin önemli bir parçası olarak düzenlenen organizasyonda Spor A.Ş. ekibini de tebrik eden Büyükkılıç, gençlere başarı dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra siren çalarak bisiklet turunun startını verdi. 7 kilometrelik parkurda pedal çeviren katılımcılar, 19 Mayıs coşkusunu sporla birleştirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.