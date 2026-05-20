Bursa Olgunlaşma Enstitüsü resim kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Aynı Gökyüzü Altında Farklı Dokunuşlar' adlı resim sergisi, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

BURSA (İGFA) - Yıl boyunca sürdürülen eğitim çalışmaları kapsamında hazırlanan sergide; kursiyerlerin teknik bilgi, estetik bakış açısı ve sanatsal yorumlarını yansıtan eserler yer alıyor. Suluboya, yağlıboya ve akrilik boya teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmalar, doğadan ilham alınarak oluşturulan özgün kompozisyonlardan oluşuyor.

Sergi, farklı sanat anlayışlarını ve bireysel yorumları aynı çatı altında buluştururken; sanatın evrensel dili aracılığıyla duygu, düşünce ve gözlemleri izleyiciye aktarmayı amaçlıyor. Her biri farklı anlatım dili taşıyan eserler, kursiyerlerin yıl içerisindeki sanatsal gelişim süreçlerini ve üretim disiplinlerini ortaya koyuyor.



Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen sergi, sanatın birleştirici gücünü vurgularken aynı zamanda geleneksel ve çağdaş sanat anlayışlarının uyumunu da yansıtıyor. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, katılımcılara renk, ışık ve duygu ekseninde estetik bir deneyim sunuyor.

Sergi açılış programının ardından, yıl boyunca gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmalarla sergide eserleriyle yer alan kursiyerlere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

'Aynı Gökyüzü Altında Farklı Dokunuşlar' Sergisi, 18-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında BAOB fuaye alanında ziyaret edilebilecek.