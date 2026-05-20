MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale (MDOB) sanatçıları tarafından hazırlanan 'Çöplük Kralı ve İcatçı' oyununu izleme şansı yakaladı.

Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Mersin Büyükşehir, müzikal bir gösteri ile çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerinden tam not aldı.

Çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen ve aile katılımını güçlendiren etkinlikler düzenlemeye devam eden Büyükşehir; çevreye duyarlı, bilinçli nesiller yetişmesine katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Oyun ile sanatın eğitici gücünü kullanarak çevre ve sürdürülebilirlik bilincine dikkat çekilirken, çocuklarda erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun da oluşması hedeflendi. Oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil olan çocuklar oyunculara hayran kaldıklarını dile getirdi.

TANIŞIK: 'BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZI SANATSAL FAALİYETLERLE DESTEKLİYORUZ'

MDOB ile iş birliği içinde verimli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, çocuklara çevre bilinci aşılayabilmeyi hedeflerine aldıklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilincini çeşitli araçlarla pekiştirdiklerini kaydeden Tanışık, 'Bu süreci, kurumlarımızdaki etkinlik ve aktivitelerle desteklemekle birlikte, aynı zamanda böyle sanatsal iş birlikleriyle de sürdürüyoruz. Bunun daha kalıcı olacağını düşünüyoruz. Ebeveyn ve çocuk iletişiminin toplumun en temel yapı taşı olduğunu düşünerek, bu iletişimi artırmak adına bu tarz sanatsal çalışmalarla da ebeveynler ile çocukları bir araya getiriyoruz' dedi.