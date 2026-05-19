19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adıyaman'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. Program, Adıyaman Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, ardından kutlamalar Yenimahalle Spor Salonu'nda devam etti.

Ferit Binzet

ADIYAMAN (İGFA) - Törene Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Askerler, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın taşıdığı tarihi anlamı güçlü ifadelerle vurguladı.

Elüstü, 'Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur' dedi.

Bu tarihle birlikte Türk milletinin esaret altında yaşamayacağını tüm dünyaya haykırdığını belirten Elüstü, Kurtuluş Savaşı'nın bir milletin yeniden diriliş destanı olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu destanın kalbi olduğunu vurgulayan Elüstü, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin kısa sürede tüm yurda yayıldığını dile getirdi.

Milli egemenlik ilkesinin o günlerde temellerinin atıldığını belirten Elüstü, 'Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir' ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Elüstü, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük fedakârlıklarla kurulduğunu hatırlatarak, bu emaneti korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en büyük sorumluluk olduğunu söyledi. Yakın gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacağını belirtti.

Toplumsal birlik ve beraberliğe de dikkat çeken Elüstü, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında aşılmayacak hiçbir sorun olmadığını ifade ederek, 'Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdit karşısında daha fazla kenetlenmeli, huzur ve güvenliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz' dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Elüstü, gençlerin bayramını kutladı.

SPORCULARA ÖDÜL, SALONA GURUR DOLU ANLAR

19 Mayıs haftası kapsamında il genelinde ve farklı illerde düzenlenen turnuvalarda derece elde eden sporculara ödülleri, Vali Abdullah Küçük ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni, salonda gurur dolu anlara sahne oldu.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Kutlamalar kapsamında sahne alan halk oyunları ekibi, müzik dinletisi ve farklı branşlarda sporcuların gerçekleştirdiği gösteriler büyük beğeni topladı. Özellikle minik jimnastikçilerin performansları ile down sendromlu sporcuların sergilediği gösteriler izleyenlerden yoğun alkış aldı.

DEV TÜRK BAYRAĞIYLA ANLAMLI FİNAL

Programın sonunda spor salonunda açılan dev Türk bayrağı eşliğinde, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, il protokolü, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Mayıs coşkusu, birlik ve beraberlik mesajlarıyla Adıyaman'da unutulmaz bir bayram atmosferine dönüştü.