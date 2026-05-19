Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival kapsamında radyo programcısı Doğancan Özadlı, İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurulan Podcast Kocaeli Stüdyosu'nda gençlerle bir araya geldi.

Bu kapsamda radyo programcısı Doğancan Özadlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin podcast yayınında gençleri ve sevenlerini karşısına alarak kısa sohbetler gerçekleştirdi. Radyo programı atmosferinde geçen yayında katılımcılar, Doğancan Özadlı ile birebir sohbet etme fırsatı buldu.

ENFEST'TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIYOR

Podcast yayınında eğlenceli ve samimi anlar yaşanırken, programa katılan gençler bol bol fotoğraf çektirdi. Festival alanında yoğun ilgi gören stüdyo, gün boyunca ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EnFest kapsamında konserlerden atölyelere, spor etkinliklerinden sahne gösterilerine kadar birçok program gençlerle buluşmaya devam ediyor.