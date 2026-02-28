Van'da etkili olan kar yağışı, kent genelinde hayatı beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler yoğun mesai yaptı.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Gece boyunca sürdürülen küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizliği de başlatıldı.

Kent genelinde 240 araç ve 600 personelle yürütülen çalışmalar kapsamında, sorumluluk ağı içerisinde bulunan tüm ana arterlerin açık tutulduğu belirtildi. Ekipler, özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KIRSALDA DA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Kar yağışı kırsal kesimlerde de etkisini sürdürürken, kent genelinde 166 mahalle ve 224 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için kırsalda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının planlı ve aralıksız şekilde devam edeceği de kaydedildi.