Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kanal İnegöl projesinin ikinci etabı için çalışmalara başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, bedre deresinin Mahmudiye Mahallesinde kalan 2,1 km'lik kısmı ile Mesudiye Mahallesi Kanal İnegöl projesinin devamında yer alan 900 metrelik bölümde hayata geçirilecek Kanal İnegöl-2 projesi için düğmeye bastı.

Toplamda 3 km'lik yeni kanal projesi DSİ'nin de katkı ve destekleriyle hayat bulacak. Toplamda 101.570 m2'lik proje alanında İnegöl 3 km'lik hat boyunca yeni yaşam alanları, spor alanları ve şehre değer katacak yeni sosyal alanlar elde edecek.

PROJENİN İLK GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

DSİ'nin dere ıslah çalışmalarını gerçekleştireceği projenin yapımı ise İnegöl Belediyesi'ne ait olacak. Her bir metrekaresi özenle işlenerek bir değere dönüşmesi için planlanan projede detaylar da belli olmaya başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Melih Ateş, Park Bahçeler Müdürü Sabri Mert ile Peyzaj Mimarı Yeşim Mankal'ın katılımıyla hazırlanan proje üzerinde incelemeler yapıp istişarelerde bulundu. Projenin görselleri de bu toplantıda ilk kez paylaşıldı.

Başkan Alper Taban, Kanal İnegöl-2 projesinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı 'Kanal İnegöl 2. Etap projemiz şekilleniyor' sözleriyle verdi.

PROJENİN HER BİR DETAYI TİTİZLİKLE HAZIRLANDI

Kanal İnegöl-2 projesine ilişkin açıklamalarda bulunarak detayları da paylaşan Başkan Taban, projenin İnegöl'e değer katacağını söyledi.

Kanal İnegöl-2 projesinin en ufak detayına kadar titizlikle hazırlandığını kaydeden Başkan Taban 'Burada çalışma alanımız bedre deresinin hem Mahmudiye Mahallesi kısmında kalan 2,1 km'lik bölümü hem de Mesudiye Mahallesinde mevcut kanal projesinin mezarlığa doğru devamı olan 900 metrelik alan. Toplam 3 km'lik hat üzerinde 101.570 m2 çalışma alanımız mevcut. Kanal boyunca dere açıklığı 10,6 metre. Bu kısımda DSİ tarafından ıslah çalışması yapılacak. Devamında üst yapı çalışmalarına başlayacağız' dedi.

PROJENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Başkan Alper Taban, Kanal İnegöl-2 projesinin detaylarını açıkladı. Peyzaj düzenlemesi, Bursa-Ankara karayolundan Ahmet Türkel Çevre Yoluna kadar uzanan 2,1 km'lik alanda yapılacak. Mesudiye Mahallesi'ndeki 900 metrelik bölümde ise yalnızca DSİ tarafından dere ıslahı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, skate park, fitness alanları, otopark, rekreasyon ve dinlenme alanları ile bitkisel peyzaj düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Başkan Taban, 'Sanayide üretimin yanında sosyal yaşamı da destekleyen bir model oluşturuyoruz' dedi.

İNEGÖL'E YAKIŞAN PROJE

Başkan Alper Taban, Kanal İnegöl projesinin yapıldığı günden itibaren ilçe halkı tarafından büyük beğeni topladığını hatırlatarak; 'İlk proje çok beğenildi. İnegöl'ümüz adına da imaj ortaya koyan özel bir proje oldu. Şehrimize yakışan bir proje oldu. Şimdi bunu geliştirmek, farklı bölgelerde de oluşturmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah yine İnegöllülerin ve hatta dışarıdan şehrimize gelenlerin dahi uğrak noktası olabilecek bir projeyi hayata geçirmiş olacağız' ifadelerinde bulundu.