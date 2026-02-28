Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğiyle başlatılan '2026 Eskişehir Yılı' projesi kapsamında, kent genelinde geniş katılımlı bir indirim kampanyası hayata geçirildi. Esnafın gönüllü katılımıyla her ayın 26'sı, Eskişehirliler için avantajlı alışveriş gününe dönüşüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir, 2026 yılını 'Eskişehir Yılı' olarak kutlarken, kentin yerel ekonomisini canlandıracak ve toplumsal dayanışmayı artıracak büyük bir adım atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in çağrısına kulak veren yüzlerce esnaf, her ayın 26'sında çeşitli ürün ve hizmetlerde yüzde 26'ya varan indirimler sunmaya başladı.

​ESNAFTAN BÜYÜK DESTEK

​Kampanyaya tekstilden gıdaya, kafelerden kuaförlere kadar pek çok farklı sektörden destek geldi. Eskişehir sokaklarında asılan 'Her Ayın 26'sı Eskişehir'in Günü' afişleri kente yeni bir hareketlilik kattı. Esnaflar, bu kampanya ile hem vatandaşın bütçesine katkıda bulunmayı hem de şehrin ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

​'ŞEHRİMİZLE BİRLİKTE KAZANIYORUZ'

​Kampanyaya katılan bir kafe işletmecisi, '2026 Eskişehir Yılı'nda biz de üzerimize düşeni yaparak her ayın 26'sında tüm menümüzde yüzde 26 indirim sunuyoruz.' derken; tekstil sektöründeki bir başka esnaf ise 'Bu şehirden kazanıyoruz, bu şehirle büyüyoruz. Eskişehirspor havluları dahil pek çok üründe indirimler uyguluyor ve müşterilerimize hediyeler veriyoruz.' sözleriyle kampanyanın heyecanını paylaştı.