Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de açılacak olan Fransızca A1 ve Cenaze Hizmetleri kursları için kayıtlar başladı.

NEVŞEHİR (İGFA) Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM’de gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra topluma daha aktif ve donanımlı bireyler olarak katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz kurslar devam ediyor. Bu kapsamda merkezde halen süren çeşitli yabancı dil, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kurslarına ilave olarak iki yeni kurs daha açılacağı duyuruldu.

Sınırlı kontenjanla açılacak olan Fransızca A1 ve Cenaze Hizmetleri Kursları için kayıtlar başladı. Ücretsiz olarak açılacak olan kurslara katılmak isteyenler 20 Temmuz 2024 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.