Kapanca Sokak Festivali finali ve İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yılı Kafadar grubunun muhteşem konseriyle taçlandı

KOCAELİ (İGFA) - 4 gündür birbirinden renkli etkinlilerle süren Kapanca Sokak Festivali muhteşem bir konserle final yaptı. Kafadar Müzik Grubu aynı zamanda İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yılının da büyük bir coşkuyla kutlandığı harika bir konsere imza attı. İzmitliler konserde sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Akçakoca Meydanında gerçekleştirilen konser etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra CHP İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Akçakoca Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, kentimizde faaliyet gösteren STK'ların başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KURTULUŞ RUHU BURADA'

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; '4 gündür Kapanca Sokaklarında müzikle, kültürle, emekle çok güzel bir festival yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda güzel İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yıldönümü. Bunu gururla kutluyoruz. Kapanca Sokakları bizim için bir festival alanından çok daha fazlası. Bu sokaklar İzmit'in hafızasını, geçmişini ve ruhunu taşıyor. Buradaki güzel birliktelik Kurtuluş ruhunun hala yaşadığının göstergesi. 28 Haziran İzmit'in esaretten özgürlüğe yürüdüğü kutlu günümüz. Bu şehir hiçbir zaman teslim olmadı. Bu şehirde vatan sevgisi, cesaret ve bağımsızlık ruhu vardı. Yahya Kaptan'ın cesareti, Kara Fatma'nın direnişi, İpsiz Recep'in gözü pekliği ve nice isimsiz kahramanımızın mücadelesi bugün bu kentin mayasında var. Bize düşen bu büyük mirasa, Cumhuriyete, bağımsızlığa, İzmit'in ortak hafızasına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve İzmit'in kurtuluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. 4 gün boyunca festivalimize emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, sanatçılarımıza, mahalle sakinlerimize, esnaflarımıza, dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. İzmit'in Kurtuluşunun 105'nci yılı kutlu olsun. Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın güzel İzmit.' dedi.

'EN BÜYÜK TEŞEKKÜR FATMA BAŞKANA'

Kapanca Sokak Festivalinde İzmit'in ruhu, tarihi ve dayanışması var. Tarihe bir kez daha hayat verdik. Sanat sokaklara yayıldı. Müziğin ezgileri gönüllere dokundu. Çocuklar atölyede üretmenin mutluluğunu yaşadı. Her anı dolu dolu geçen bu güzel festivalde bizimle olan tüm hemşerilerimize, sanatçılarımıza, ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise İzmit'e değer katan, desteği ve vizyonu ile her zaman yanımızda olan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e. Bu festival bitecek Pişmaniye Festivali başlayacak. Arkadaşlarımız o festivale hazırlanacak. Tüm İzmit halkına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Konser öncesi kürsüye gelen Akçakoca Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, 'Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel programımızın son akşamında yine birlikteyiz. Bu programın gerçekleştirilmesini sağlayan İzmit'imizin Belediye Başkanı Fatma Başkanımızı alkışlamamız lazım. 28 Haziran hepimiz için kutlu olsun. İlk festival sonrası devamını yapacağımızın sözünü verdi ve devamını geldi festivalimizin. Programımız için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.