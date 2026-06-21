Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Bi'Yoga Fest, 19-21 Haziran tarihleri arasında yoga, nefes, sanat ve farkındalık temalı etkinliklerle gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 150'den fazla katılımcı, peribacalarının eşsiz atmosferinde üç gün boyunca bir araya geldi.

Mesut IŞIK / NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya'nın ilk yoga festivali olma özelliğini taşıyan Kapadokya'da Bi'Yoga Fest, 19-21 Haziran tarihleri arasında Nevşehir'in tarihi Mustafapaşa bölgesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen yoga tutkunlarını buluşturan festival, üç gün boyunca yoga, nefes çalışmaları, sanat etkinlikleri ve farkındalık atölyelerine ev sahipliği yaptı.

Hindistan Ankara Büyükelçiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığı'nın destekleriyle, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kapadokya'da Bi'Yoga organizasyonuyla düzenlenen festival, Uluslararası Yoga Günü kutlamalarını da kapsayan programıyla dikkat çekti.

150'DEN FAZLA KATILIMCI AĞIRLANDI

Kapadokya'da Bi'Yoga Kurucusu Sinem Yıldız Sak, festivalin ilk yılında yoğun ilgi gördüğünü belirterek, üç gün boyunca dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festival kapsamında 150'den fazla katılımcıyı ağırladıklarını ifade eden Sak, 'Uluslararası Yoga Günü etkinliklerini de programımıza dahil ederek üç günlük kapsamlı bir festival düzenledik. Kapadokya'nın eşsiz atmosferi ve Saklıvadi'nin enerjisiyle katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşadı' dedi.

Festivalin ilk günü 'Açılış, Keşif ve İçsel Yolculuk' temasıyla gerçekleştirildi. Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Kampüsü'nde düzenlenen açılış programına Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, akademisyenler ve davetliler katıldı. İlk gün programında somatik yoga, ses meditasyonu, beden farkındalığı çalışmaları, mobilite ve esneklik atölyeleri, Hatha Yoga uygulamaları ile dans ve hareket odaklı etkinlikler gerçekleştirildi.

GÜN DOĞUMUNDA YOGA DENEYİMİ

Festivalin ikinci günü 'Doğa ve Denge' temasıyla düzenlendi. Katılımcılar, Kılıçlar ve Kızılçukur vadileri arasında gün doğumunda gerçekleştirilen yoga seansına katılarak Kapadokya'nın doğal güzellikleri eşliğinde pratik yapma fırsatı buldu. Program kapsamında Vinyasa Yoga, Yin Yoga, yoga terapi, meditasyon ve sanat terapi atölyeleri düzenlenirken, Mustafapaşa Köyü ve Manastır Vadisi gezileri de gerçekleştirildi. Gün, canlı müzik performansıyla sona erdi.

Festivalin son gününde, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Yoga Günü kapsamında özel etkinlikler düzenlendi. Saklıvadi'de gerçekleştirilen toplu yoga pratiğinde katılımcılar doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle festival coşkusu devam etti. Üç gün süren organizasyonda yoga seansları, mindfulness çalışmaları, nefes terapileri, sanat atölyeleri, doğa keşifleri ve kültürel etkinlikler katılımcılarla buluştu.

Festival, Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür, sanat ve iyi yaşam alanındaki potansiyelini de ortaya koydu. İlk yılında gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çeken Kapadokya'da Bi'Yoga Fest'in önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla düzenlenmesi hedefleniyor.