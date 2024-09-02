Kanserle savaşan yetişkin kanser hastaları yeni yaşlarını LÖSEV Ailesi ile birlikte kutladı.İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV’in yetişkin hastalara yönelik Türkiye çapında gerçekleştirdiği ‘Hayat Bağları’ projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle hastalar hayata tutunuyor. Türkiye çapında eşzamanlı yürütülen projeyle hastaların moral ve motivasyonunun artırılması hedefleniyor.

İstanbul Ataşehir şubesinde düzenlenen etkinlikte yetişkin hastalar için doğum günü kutlaması ve LÖSEV’in düzenlediği eğitimlere katılan hastalar için sertifika töreni yapıldı. Hastalar, LÖSEV ailesi ile birlikte doğum günü pastasını kestiler. Her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV Gönüllü dostlarının desteği ile gerçekleşen etkinliğin bu ay ki destekçisi Magnolia Bakery oldu. Kanserle savaşan hastalar, kendileri için düzenlenen bu anlamlı sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadılar ve mutluluklarını ifade ettiler. Hastalıkla mücadelede daha güçlü olduklarını ve iyi zaman geçirdiklerini söyleyerek LÖSEV’e teşekkür ettiler.

BÜYÜK MORAL KAYNAĞI

LÖSEV İstanbul Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, proje kapsamında yetişkin kanser tanılı hastalara moral etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, “Çeşitli sanat alanlarında da etkinliklerimiz oluyor. Bugün doğum günü kutlaması ve eğitimlerimize katılan hastalarımız için sertifika töreni gerçekleştirdik. Hastalarımız bu şekilde moral ve motivasyon buluyor” dedi.

Bu tür etkinliklerin hastalıkla mücadelede büyük destek olduğunu dile getiren yetkililer bu zorlu süreçte her zaman hastalarının yanında olduklarını ifade etti.