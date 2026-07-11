Ağrı Futbol Saha Komiserleri Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Muhammet Hanifi Yerlikaya seçildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da amatör futbolun önemli taban birliklerinden biri olan Futbol Saha Komiserleri Derneği'nde olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi.

Genel kurulda üyelerin desteğini alan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı Muhammet Hanifi Yerlikaya, derneğin yeni başkanı oldu. Son iki sezondur Ağrı il merkezinde futbol saha komiseri olarak müsabakalarda görev yapan Yerlikaya'nın, genç ve dinamik yapısıyla derneğin faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Kuruluşu İhsan Orgarun tarafından gerçekleştirilen Ağrı Futbol Saha Komiserleri Derneği'nde daha önce Mustafa Şimşek ve Burhan Bayeğ başkanlık görevinde bulunmuştu. Olağanüstü genel kurulun ardından görevi devralan Yerlikaya, geçmiş dönemlerde derneğe emek veren başkanlara teşekkür ederek, oluşturulan kurumsal yapıyı daha ileriye taşımak için çalışacağını belirtti.

7 İLÇEDE YAPILANMA TAMAMLANDI

Futbol saha komiserleri, amatör ve profesyonel müsabakaların düzenli, güvenli ve talimatlara uygun biçimde oynanmasına katkı sunuyor. Müsabaka öncesinde saha, soyunma odaları ve tribünlerde gerekli kontrolleri yapan saha komiserleri, güvenlik ve sağlık tedbirlerini takip ediyor, karşılaşma sırasında meydana gelen olayları raporlaştırıyor ve organizasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesi için hakemler, kulüpler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlıyor.

Başkan Muhammet Hanifi Yerlikaya, Ağrı'nın yedi ilçesinde yapılanma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, saha komiserlerinin daha etkin görev alması için yeni dönemde kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Yerlikaya, müsabakaların daha düzenli, disiplinli ve sistemli biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki saha komiserleriyle sürekli iletişim halinde olacaklarını ifade etti.

Kendisinden önce görev yapan İhsan Orgarun, Mustafa Şimşek ve Burhan Bayeğ'e teşekkür eden Yerlikaya, 'Bir bayrak devraldım. Bu bayrağı devralırken geçmişte görev yapan büyüklerime teşekkür ediyorum. Ağrı futbolu adına bir sistem ve düzen oluşturmaya çalışmışlar. Ben de onlardan aldığım bu bayrağı daha ileriye taşıyabilmek için çaba göstereceğim' dedi.

Sporun tüm paydaşlarıyla ortak hareket etmeyi önemsediklerini vurgulayan Yerlikaya, 'Kulüplerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz ve futbolun diğer paydaşlarıyla koordinasyon içerisinde çalışacağız. Futbol Saha Komiserleri Derneği'nin Ağrı'da hak ettiği yere gelmesi ve müsabakaların daha sağlıklı koşullarda yürütülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Sahadaki tecrübesi, disiplinli çalışma anlayışı ve futbol camiasıyla kurduğu iletişimle dikkat çeken Muhammet Hanifi Yerlikaya'nın başkanlığında, Ağrı Futbol Saha Komiserleri Derneği'nin il merkezi ve ilçelerde daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşması hedefleniyor.