Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da Akçaova grup yolunun 7,5 kilometrelik bölümünü yenileyerek güvenli ve konforlu hale getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde Akçaova ile Deliveli Mahallesi arasındaki 7,5 kilometrelik grup yolunun üstyapısını yenileyerek modern ve güvenli hale getirdi. Yolun eski ve bozuk yapısından kaynaklı sürüş konforunun düştüğünü tespit eden ekipler, 35 bin ton bitümlü temel ve binder asfalt ile 45 bin ton plent miks temel serimi gerçekleştirdi. Böylece yol, baştan sona yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

YAĞMUR SUYU TAHLİYESİ VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Yol boyunca yağmur suyunun tahliyesi için V kanal imalatı yapıldı. Ayrıca yol çizgileri çekildi ve trafik tabelaları yerleştirildi. Bu düzenlemelerle sürüş güvenliği artırılırken, bölge halkına uzun ömürlü ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlandı.

TERASMAN KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deliveli-Goncaaydın (cezaevi mevkii) arasında bulunan 12,5 kilometrelik yolda ise terasman kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar, yol altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım kalitesinin artırılması için büyük önem taşıyor.

KIRSAL ULAŞIMDA BÜYÜK KOLAYLIK

Yenilenen grup yolu, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük avantaj sağlıyor. Kırsal mahallelere erişim kolaylaşırken, Şile-Ağva hattı bağlantısı da daha güvenli hale getirildi.