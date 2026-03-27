Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 1911'den bu yana tutulan analog meteorolojik gözlem kayıtlarını yapay zekâ ve veri bilimi yöntemleriyle dijital dünyaya aktararak Türkiye'nin iklim hafızasını koruma altına alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı, 'Meteorolojik Bilimsel Mirasın Korunması' projesi kapsamında 1911 yılından bu yana kesintisiz tutulan meteorolojik kayıtları dijitalleştiriyor.

Proje kapsamında sıcaklık, yağış, basınç, nem, rüzgar ve güneşlenme gibi meteorolojik parametreler yapay zekâ destekli olarak sayısallaştırılıyor.

KRDAE tarafından Üsküdar'daki yerleşkede düzenlenen 'Kandilli'nin 115 Yıllık İklim Hafızası: 115 Yıllık Gözlemden Geleceğin İklim Verilerine' seminerinde, projenin yıl sonunda tamamlanması planlandığı duyuruldu. KRDAE Meteoroloji Laboratuvarı Şefi Ayfer Serap Söğüt, doğru analiz edilen meteorolojik verinin karar süreçlerini yönlendirdiğini ve insan yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü Atakan Çelebi, 115 yıllık veri setinin Türkiye'nin iklim hafızası niteliğinde olduğunu belirterek, uzun dönemli kayıtlarla iklim değişikliğinin somut şekilde izlenebildiğini söyledi. KRDAE Müdürü Prof. Dr. Özer Çinicioğlu ise bu verilerin toplumun ortak mirası olduğunu ve bilimsel meteorolojinin gelişiminde tarihsel gözlemlerin önemine dikkat çekti.

Seminerde, analog meteorolojik grafikleri dijitalleştirmeye yönelik yapay zekâ destekli sistemler, veri analiz platformları ve uzun vadeli iklim projeksiyon modelleri de tanıtıldı. Projenin tamamlanmasının ardından verilerin araştırmacılar ve kamu kurumları için erişilebilir hale getirilmesi, afet yönetimi, şehir planlaması ve tarım gibi stratejik alanlarda karar süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

KRDAE'nin 115 yıllık gözlem kayıtlarının sayısallaştırılması, Türkiye'de uzun dönemli iklim analizlerinin yapılmasına, ekstrem hava olaylarının tarihsel eğilimlerinin incelenmesine ve meteorolojik veri mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak sağlayacak.