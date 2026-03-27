İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda, kapalı devre yöntemle internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 30 kişi yakalandı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
27 Mart 2026 tarihinde İstanbul merkezli, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, internet üzerinden kapalı devre yöntemle yasa dışı bahis oynatan 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, bu tür yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespit edilip cezai işlemlerin uygulanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında;⬇️
▪️ Çeşitli internet siteleri üzerinden, kapalı devre yöntemle yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik,
27.03.2026 tarihinde İstanbul merkezli, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı illerinde eş zamanlı: pic.twitter.com/QrAqlYdFkV— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) March 27, 2026Bursa, 2026'da da dünyadaki yerini korudu... Bursa, dünyanın en akıllı şehirleri arasındaİçeriği Görüntüle