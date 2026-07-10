Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı'nda ünlü eğitimci ve kariyer danışmanı Gri Koç gençlerle bir araya geldi. Doğanın kalbinde gerçekleşen söyleşide, kariyer planlamasından stres yönetimine kadar pek çok konuda liselilere rehberlik edildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin liseli gençleri doğa, spor, sanat ve kişisel gelişim etkinlikleriyle buluşturduğu Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı, birbirinden değerli isimleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kampın ilk döneminde, gençlerin yakından takip ettiği eğitimci ve kariyer danışmanı Gökhan Müftüoğlu, bilinen adıyla Gri Koç, kamp katılımcılarıyla bir araya geldi.

7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp programı kapsamında düzenlenen söyleşi, Cankurtaran Kamp Tesisi'nin doğal atmosferinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Denizli'nin farklı liselerinden gelen yüzlerce genç, hem ilham veren bir söyleşi dinledi hem de geleceklerine ışık tutacak önemli bilgiler edindi.



GELECEK PLANLAMASI VE STRES YÖNETİMİ



Yoğun ilgi gören programda Gri Koç, gençlerin eğitim ve gelecek planlamalarına katkı sağlayacak çok önemli bilgiler paylaştı. Söyleşide doğru meslek seçimi, hedef belirleme ve kariyer planlaması süreçlerini ele alan ünlü danışman, öğrencilerin en çok zorlandığı sınav kaygısı ve stres yönetimi gibi konulara da pratik çözümler sundu. Kendi deneyimlerinden esprili ve samimi örnekler vererek gençlerin motivasyonunu artıran Gri Koç, sınav süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmeleri için öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.



GENÇLER SORDU, GRİ KOÇ CEVAPLADI



İnteraktif bir ortamda gerçekleşen etkinlikte liseliler, akıllarındaki soruları doğrudan Gri Koç'a yöneltme fırsatı yakaladı. Geleceklerini daha bilinçli şekillendirmek isteyen öğrenciler, merak ettikleri detayları öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Kamp katılımcıları, bu buluşma sayesinde hem yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde büyük bir moral bulduklarını hem de kariyer hedeflerini netleştirdiklerini ifade ettiler.