ABD'nin önemli tesislerinden Cape Canaveral Hava Üssü'nde savunma tesislerini izinsiz olarak havadan fotoğrafladığı iddia edilen Kanada vatandaşı yakalandı. ABD federal yasalarına göre fotoğrafçının üç suçlamayla karşı karşıya kalacağı öğrenildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Kanada vatandaşı Xiao Guang Pan, ABD'nin Florida, Orlando'daki önemli askeri tesislerini izinsiz olarak havadan fotoğrafladığı gerekçesiyle üç ayrı suçla suçlandı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Dairesi (ICE) tarafından yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki Pan, Ocak 2025'te Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan savunma altyapısını drone ile görüntüledi. Pan’ın, uzay fırlatma kompleksleri, yük işleme tesisi, denizaltı iskelesi ve mühimmat sığınakları gibi kritik tesisleri fotoğrafladığı belirtildi.

Federal yasalara göre, kritik savunma tesislerinin izinsiz olarak fotoğraflanmasının yasak ve bu tür eylemler ciddi suçlar arasında yer aldığı belirtilirken Pan'ın, her bir suçlama için bir yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Olayla ilgili ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Dairesi (ICE), Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Bürosu (AFOSI) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından geniş çaplı bir soruşturma kapsamında yürütüldüğü de belirtilirken ICE, Pan’ın Kanada hükümetiyle ya da herhangi bir yabancı hükümetle bağlantısı olup olmadığını açıklamadı.