ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ'i, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, kamu sektörüne dahil idarelerin ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar doğrultusunda, proje ve kontrollük işlerinde kullanılacak yeni fiyat artış oranları belirlendi.

Düzenlemeye göre, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak bütün ek ödentiler dahil net maaşının, sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemindeki miktarları arasındaki artış oranları esas alınacak. Belirlenen oranlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak.

1980-2000 DÖNEMİ İÇİN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Tebliğde 1980-2000 yılları arasındaki dönemlere ilişkin fiyat artış oranlarının nasıl hesaplanacağı da düzenlendi. Buna göre söz konusu dönemlerin oranları, 7 Ağustos 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan önceki tebliğde ilgili dönem için yer alan oranların, 2013 yılının ikinci dönemine karşılık gelen 27,306 katsayısı ile çarpılmasıyla bulunacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte 3 Şubat 2026 tarihli ve 33157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ' yürürlükten kaldırıldı.