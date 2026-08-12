Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temelden 175 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa'nın kendi sınıfındaki önemli projelerinden olan Silvan Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, gövde imalatı tamamlanan barajda hedefin Eylül 2027'de su tutmak olduğunu açıkladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile birlikte Diyarbakır'daki Silvan Barajı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Temelden 175 metre yüksekliğe sahip Silvan Barajı'nın gövde imalatının tamamlandığını belirten Yumaklı, projede çalışmaların hızla sürdürülerek Eylül 2027'de su tutulmasının hedeflendiğini bildirdi.

2 MİLYON 350 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK

Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar, diğer bir ifadeyle yaklaşık 330 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor.

Projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması beklenirken, sulama imkanlarının artmasıyla tarımsal verimliliğin ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bakan Yumaklı, projenin yalnızca bir baraj yatırımı olmadığını, bölgenin tarımsal geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladığı paylaşımında 'Terörsüz Türkiye' süreciyle bölgede oluşan huzur ve güven ortamının büyük yatırımlarla taçlandırıldığını belirtti. Silvan Barajı'nın bölgenin ve Türkiye'nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, bölgenin kalkınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.